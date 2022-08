Calciomercato Juventus, svolta Paredes: la decisione finale di Cherubini

Calciomercato Juventus, una decisione finale che spetta al direttore sportivo bianconero. Ecco i dettagli per l’operazione.

Paredes è sempre il desiderio numero uno del centrocampo. Profilo che ingolosisce Allegri anche e soprattutto per la sua duttilità. Il centrocampista argentino è un autentico play che farebbe decisamente comodo in questo periodo dati anche gli imprevisti infortuni nel ruolo (Pogba)

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente su Twitter da ‘Allesio Lento’, l’accordo tra il giocatore e la società bianconera è blindato da tempo, così com’è, anche, confermata l’apertura del Psg al prestito con diritto di riscatto ma c’è l’attesa che esca un centrocampista.

La condizione infatti è l’attesa. Qualora i bianconeri dovessero riuscire nell’impresa di piazzare un giocatore sul mercato, i nomi sono – sempre – quelli di Zakaria, Rabiot e Arthur, a quel punto, l’arrivo di Paredes sarebbe certificato. Un in e out che avrà probabilmente luogo già alla fine della finestra di mercato estivo. Non ci resta, dunque, che aspettare i movimenti della società bianconera con la speranza di arrivare, finalmente, ad un regista per Allegri. I tempi sono maturi e adesso le mosse di mercato della società saranno indirizzate proprio in quest’ottica.