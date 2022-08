Calciomercato Juventus, l’operazione è simile a quella di Di Maria, ecco come può arrivare il nuovo colpo bianconero.

La Juventus vuole consolidare un altro colpo dopo il sempre più probabile Depay. Si tratta naturalmente del centrocampista del Psg, Paredes. Ecco, quindi, come potrebbe arrivare l’ex Roma.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il play della mediana che tanto piace Allegri arriverebbe con una modalità molto simile a quella avvenuta per Di Maria, infatti lo stesso giocatore è assistito dagli stessi legali di Di Maria.

Calciomercato Juventus, Paredes “arriva” come Di Maria

Come scrive ‘Tuttsport’, l’argentino si starebbe facendo assistere dagli stessi legali che hanno portato il Fideo in bianconero. Due argentini per Allegri, questo è l’obiettivo da consolidare prima della fine del mercato. Le carte sono state scoperte e adesso Allegri lo aspetta a braccia aperte.

Paredes per caratteristiche tecniche sarebbe quell’interprete necessario in questo momento storico. La Juventus ha bisogno di un play in mediana, il cosiddetto regista che possa impostare le azioni e giocare palloni vincenti alle punte. Paredes possiede queste caratteristiche e sembra piacere molto a mister Allegri che a questo punto gli ritaglierebbe un posto importante in squadra. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore ma è vero che – ormai – i tempi sono maturi per la chiusura effettiva della trattativa.