Calciomercato Juventus, quel dubbio che “frena” tutto: Allegri lo prende soltanto così

Calciomercato Juventus, il sistema prevede un’entrata e uscita in mediana: adesso il “nuovo” acquisto potrebbe andarsene.

La Juventus sta cercando ancora una soluzione per far arrivare Paredes dal Psg. Lo stratagemma di mercato bianconero in mediana prevede un’entrata ma anche una uscita. Questa volta potrebbe essere doppia.

Il solo Arthur, con cui la Juventus sta cercando ancora soluzioni last minute, potrebbe non bastare. C’è bisogno di cedere ancora qualcuno e il “sacrificabile” d’eccellenza potrebbe essere il “nuovo” arrivato, giunto a gennaio dello scorso anno insieme a Dusan Vlahovic, Zakaria. Attualmente il mediano svizzero è quello con più richieste.

Calciomercato Juventus, Zakaria sacrificato speciale | Potrebbe partire in caso di acquisto di Paredes

Lo svizzero è arrivato insieme al bomber Vlahovic e adesso potrebbe partire, qualora, appunto, dovesse ricevere diverse offerte. Giocatore ancora molto giovane ma già con un buon mercato. Un sacrificato speciale per salvaguardare un ruolo necessario, cioè quello del regista. I bianconeri ne hanno bisogno, subito. Paredes, dunque, potrebbe arrivare soltanto con questa modalità. In sostanza si tratterebbe di un in e out. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni ma visti i tempi ormai avanzati del mercato, il tutto, si potrebbe risolvere molto velocemente.