Calciomercato, la Juventus non lo vuole più: addio last minute

Calciomercato Juventus, adesso la soluzione per il giocatore bianconeri si può riaprire ma non è scontato come sembrava.

Si è parlato a lungo tempo del caso Arthur. Il brasiliano è già con le valigie in mano ma ciononostante l’accordo con il Valencia di Gattuso non è poi arrivato. Sembrava – ormai – fatta ma invece c’è stato un forte tentennamento che ha fatto sì che la trattativa si prolungasse fino ad essere, attualmente, in forse.

Non è però da escludersi una improvvisa riapertura, prima della fine della finestra estiva, come scrive ‘Tuttosport’. Eventualità che faciliterebbe, anche, l’arrivo di Paredes: il play bianconero che tanto vuole Allegri e di cui, in generale, necessita il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, Arthur al Valencia si potrebbe riaprire prima della fine della finestra estiva

Per ora operazione in stand-by ma non è scontato che si possa riaprire prima della fine della stagione. Certamente un caso che deve essere risolto visto che i bianconeri necessitano di spazio di manovra. Come detto poc’anzi, la Juventus, così come il mister Allegri, richiedono assolutamente un play in mediana. Giocatore capace di fungere da autentico regista. Il ruolo che fu di Pirlo per l’appunto.

Adesso c’è tempo di arrivare a Paredes ma i giorni dalla chiusura del mercato non sono più tanti. Pertanto la dirigenza lavorerà affinché si possa chiudere il prima possibile. Prima della finestra estiva per l’appunto. Non ci resta che attendere fiduciosi di una risoluzione in extremis.