Calciomercato Juventus, sbarco a Torino: sta effettuando le visite mediche

Calciomercato Juventus, è arrivato in bianconero e in questo momento sta effettuando le visite mediche. Tutti i dettagli.

In arrivo dal Genoa, la Juventus si appresta ad accogliere Besaggio. Il giovanissimo giocherà nella seconda squadra dell’Under 23, per lui inizia un nuovo cammino tutto bianconero.

Come comunica anche lo stesso ‘Giovanni Albanese’ su Twitter, in questo momento, Besaggio sta effettuando le visite di rito per poi mettere la firma sul suo nuovo contratto professionista. Si parla, appunto, di un acquisto effettuato dal Genoa e pronto per prendere parte all’Under 23 bianconera.

Calciomercato Juventus, arrivato Besaggio | Visite mediche e poi firma

Un colpo proiettato al futuro. I bianconeri pianificano già ora i possibili talenti del domani. Besaggio possiede tutte le caratteristiche che lo identificano già un giovane col phisique du role dei grandi. L’avventura con l’Under 23 con la speranza di essere poi aggiunto alla prima squadra allenata di Allegri.

La Juventus si appresta a concludere gli ultimi botti di mercato in entrata. Oltre a Besaggio, in prima squadra, si aspetta sempre il nuovo attaccante e si proverà il tutto e per tutto per il play in mediana. Il nome è, chiaramente, sempre quello di Paredes.