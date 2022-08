Calciomercato, Juventus-Depay: l’esito dell’incontro

By

Calciomercato Juventus, tutti i dettagli sull’esito dell’incontro avvenuto tra i vertici alti dei bianconeri e l’attaccante Depay.

Già ieri Nedved è uscito allo scoperto parlandone apertamente. Depay non è più un sogno ma una solida realtà e adesso ci sarebbe già stato un incontro risolutivo trai i vertici alti della Vecchia Signora e il giocatore stesso.

C’è però un ultimatum che si farà, come scrive ‘Antonio Salatino’ su Twitter, entro oggi. Infatti un nodo che dovrà essere sciolto e che avrà il nome del prossimo attaccante per Allegri. Oltre a Depay c’è anche il sì per Milik, operazione decisamente più economica e accessibile alle casse della dirigenza.

Calciomercato Juventus, si scioglie l’ultimo nodo offensivo | Oggi la decisione

E Depay, a differenza di Milik, rappresenterebbe un giocatore decisamente più quotato a livello internazionale ma dal costo più importante, soprattutto di stipendio. L’attaccante olandese potrebbe richiedere più denaro per essere chiuso. Profilo che interessa, non poco, la Juventus che dopo l’inaspettato pareggio di ieri contro la Sampdoria, non vuole perdere ulteriore tempo e occasioni.

L’obiettivo è sempre il vertice alto della classifica ma c’è bisogno di più manovra offensiva. Un bomber autentico capace di offrire contributi preziosi in fase dei gol. Depay o Milik. Il bivio è questo e di oggi si avrà l’ultimatum dalla società. Ieri gli incontri tra le parti sono avvenuti e già in giornata si potrà avere un verdetto.