Juventus, lo hanno già “esonerato”: Allegri nell’occhio del ciclone

Juventus, dopo la sfida di ieri, finita con un pareggio: i tifosi si sono sfogati sui social nel post gara. Tutti i dettagli.

Il pareggio di ieri ha di nuovo messo in discussione l’operato di Allegri. La Juventus non è riuscita ad andare in gol, o meglio, l’ha fatto ma è stato fischiato il fuorigioco, contro una squadra decisamente più che abbordabile nonostante l’ottima prestazione della Doria.

E già questi punti persi alla seconda giornata hanno fatto si che si scatenasse una vera e propria discussione sui social tra i vari tifosi che criticano aspramente l’operato del mister.

Juventus, Allegri finisce nuovamente nel “caos” | I tifosi si sfogano nel post gara contro la Sampdoria

Punti persi e un pareggio che non sono piaciuti ai tanti tifosi. La critica mossa nei confronti del mister è la totale mancanza di gioco che si è vista nei primi 45′ minuti di gara. Poche azioni e un controllo della palla più che rivedibile. Tanti infortuni che non hanno permesso nemmeno di schierare i titolarissimi bianconeri ma… Allegri avrebbe potuto, stando ad alcuni tifosi, fare qualcosa di più contro una squadra accessibile come l’ottima Samp.

E, ovviamente, come spesso capita quando le cose non arrivano subito, c’è chi ha già parlato di potenziale esonero. Momenti certamente non felicissimi per essere alla seconda giornata di campionato ma è anche vero che questi punti persi potrebbero pesare, più avanti, sul vertice della classifica.