Calciomercato Juventus, Allegri ne fa fuori un altro: poker di offerte sul piatto

Calciomercato Juventus, quattro pretendenti dalla Serie A. Allegri valuta attentamente la cessione del centrocampista.

Stando a ‘Tuttosport’ le gerarchie in mediana sono presto chiare. Allegri darà spazio ai giovani e in tal senso due nomi su tutti sembrano rientrare perfettamente nelle gerarchie del mister toscano, Miretti per iniziare ma poi anche la sorpresa Rovella, già entrato nel secondo tempo della trasferta contro la Sampdoria.

Ma un giocatore, stando alle indiscrezioni del quotidiano sportivo, potrebbe essere un potenziale partente, stiamo parlando di Nicolò Fagioli.

Calciomercato Juventus, riflessioni su Fagioli | Ci sono quattro squadre di Serie A interessate

Il giovane centrocampista italiano è infatti desiderato da ben quattro squadre di Serie A. Nella precedente stagione uno dei protagonista assoluti della qualificazione in Serie A della Cremonese e adesso, nonostante un rinnovo fino al 2026, alla Juventus non avrebbe ancora lo spazio necessario per esprimersi del tutto.

Il club infatti valuterebbe un ennesimo prestito per farlo crescere ulteriormente e dargli spazio a sufficienza. Come detto poc’anzi, e come sottolineato da ‘Tuttosport’, sarebbero ben quattro i club interessati a lui. In ordine di preferenze c’è la Cremonese, il club lo rivorrebbe “indietro” per un’altra stagione ma oltre ai lombardi figurano anche la Sampdoria, l’Empoli ed infine il Monza di Silvio Berlusconi anch’ella neopromossa proprio come la Cremonese.