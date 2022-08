Calciomercato Juventus, regalone last minute di Conte: lo stanno chiudendo

Calciomercato Juventus, regalone last minute di Antonio Conte: nuova pista per i bianconeri anche se l’operazione rimane difficile

Potrebbe arrivare Antonio Conte in aiuto. L’ex allenatore della Juventus praticamente lo ha messo sul mercato regalandolo. E adesso la situazione potrebbe anche interessare la Vecchia Signora che secondo le informazioni che sono state riportate a TuttoMercatoWeb avrebbe fatto un sondaggio per un terzino sinistro che al Tottenham non ha, e non avrà nel corso della stagione, nessuno spazio.

Il nome sarebbe quello di Sergio Reguilon, difensore spagnolo classe 1996 che con gli Spurs ha un contratto fino al 30 giugno del 2025. Per lui come detto, anche dopo l’arrivo di Perisic, di spazio non ce n’è, e alla Juve un elemento con le sue caratteristiche e soprattutto con il suo ruolo, interesserebbe eccome. Ecco perché sarebbe partito il primo sondaggio. Tutto semplice? Tutt’altro. C’è un club che si è mosso con largo anticipo e che sarebbe pronto a chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, lo prende il Nottingham

Il Nottingham Forest, club che in questa sessione di calciomercato ha messo a segno fino l momento 16 colpi di mercato, è avanti e anche di molto in questa trattativa. Tant’è che dall’Inghilterra sono convinti che il buon esito dell’operazione potrebbe arrivare davvero presto, forse anche in questi giorni così delicati che avvicinano alla fine delle trattative. Potrebbe sicuramente provarci con insistenza la Juve magari puntando non solo sui buoni rapporti con Paratici ma anche su quelle che potrebbero essere le idee del difensore che avrebbe la possibilità, arrivando in Italia, di giocare la prossima Champions League e di lottare per un obiettivo diverso rispetto alla salvezza in Premier. Vedremo se questo colpo d coda andrà in porto. Un’operazione della quale noi di JL vi avevamo parlato qualche tempo fa.