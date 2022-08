Calciomercato, Roma e Milan beffate: fa le visite mediche con la Juve

Calciomercato Juventus, Milan e Roma beffata. Il giocatore sta facendo già le visite mediche al J medical.

Come comunica ‘Romeo Agresti’ su Twitter, Tommaso Mancini è ufficialmente arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche con il club bianconero.

Il giovane Tommaso Mancini sarà presto bianconero. Le visite mediche e poi la firma. Beffate le altre due rivali ai vertici, infatti sia il Milan che la Roma l’avevano nel mirino. Il classe 2004 si unirà alla seconda squadra bianconera dell’Under 23.

Calciomercato Juventus, Mancini diventa bianconero | Visite mediche e firma

Un nuovo colpo in prospettiva. Come sappiamo l’identità bianconera è una costante molto precisa nella scelta dei nuovi giocatori e Mancini sembra avere tutte le caratteristiche per fare la differenza. Il giovane 2004 italiano è pronto ad insediarsi nella seconda squadra dell’Under 23. Soli 18 anni ma con già tanta voglia di fare differenza e giocarsi, un giorno, il posto da titolare nella prima squadra.

Beffate le concorrenti. Infatti il giovanissimo era seguito con attenzione anche dal Milan e dalla Roma che però non hanno raggiunto l’intesa. Adesso la Juventus Under 23 si gode il suo nuovo prodigio in attesa che anche la prima squadra faccia le ultime mosse decisive in attacco ma soprattutto in mediana, laddove il nome di Paredes continua a rimanere un pallino fisso della dirigenza.