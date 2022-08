Calciomercato Juventus, Paredes li “fa fuori”: doppia cessione last minute

Calciomercato Juventus, con l’arrivo dell’argentino, due giocatori bianconeri sono destinati ad uscire. Tutti i dettagli.

Milik è arrivato e adesso la Juventus potrebbe consolidare anche il colpo Paredes, il play di centrocampo che tanto richiede Allegri.

L’acquisto del regista argentino però potrebbe voler dire, anche, un addio a due giocatori proprio in mediana. Per via delle gerarchie e quindi del poco spazio a disposizione, sia Rovella che Fagioli potrebbero andare via in prestito già alla fine di questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Rovella e Fagioli in prestito

Sui due giovani italiani sarebbero finite due squadre di Serie A. Per Rovella sarebbe tornata alla carica proprio il Monza di Silvio Berlusconi che lo prenderebbe naturalmente in prestito. Per prestito si tratterebbe anche per Fagioli e su di lui si muoverebbe la sua ex squadra, proprio la realtà calcistica con cui Fagioli ha saputo esprimersi ai massimi livelli: la Cremonese.

I due giocatori, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, verrebbero ceduti in prestito per salvaguardare l’arrivo di Paredes con cui la Juventus, molto probabilmente, spera di fare l’upgrade in mediana. Un autentico regista per Allegri che probabilmente diventerà uno dei centrocampista titolari della stagione. In attesa dell’ufficialità naturalmente, che potrebbe già arrivare in questi giorni. Intanto, però, la Juventus fa il punto anche sulle ultime possibili uscite.