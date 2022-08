Juventus-Roma, Mourinho “allegriano”: la novità di formazione che sorprende tutti

Alla viglia del super match Juventus-Roma ecco come saranno, probabilmente, schierate le due squadre e con un particolare accostamento.

Domani sarà un match fondamentale. Siamo alla sola terza giornata è vero ma domani sera i bianconeri disputeranno un match già decisivo, almeno per sancire i vertici della classifica. Mourinho affronterà la Juventus allo stadio Allianz di Torino e per l’occasione schiererà una formazione “inedita”.

Stando infatti all’ultima indiscrezione rivelata da ‘Il Corriere dello Sport’, la squadra giallorossa si presenterà a Torino con una formazione decisamente “Allegriana”, nel senso tattico ovviamente. Lo ‘special one’ proporrà un 3-5-2, più copertura con Cristante e Matic. Due vere e proprie “dighe” in mezzo al campo.

Juventus-Roma, la formazione di Mourinho che ricorda quella di Allegri

Sarà un match decisivo tra due allenatori che pensano lo stesso calcio. Non per forza spettacolare ma che badi all’unico risultato possibile, in questo caso, la vittoria. Sarà un match totalmente imprevedibile, anche perché la Roma, in questa stagione più che nelle altre, ha alzato di tanto le aspettative proponendo una rosa decisamente competitiva e che punta alla vittoria dello scudetto.

La Juventus inoltre ritroverà, per la prima volta, Dybala da avversario. Il fantasista argentino ha già detto che se dovesse segnare non esulterà per rispetto del suo passato ma soprattutto dei tanti tifosi che per lungo tempo sono stati vicini. L’obiettivo della Juventus è però quello di portare a casa i tre punti, riuscendo già in un impresa tutt’altro che semplice.