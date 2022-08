Calciomercato Juventus, “scambio” tra bomber: svolta last minute

Calciomercato Juventus, il Marsiglia sta sondando il possibile assalto al giocatore bianconero, adesso il club francese potrebbe farlo.

Stando alle indiscrezioni di ‘Befootball.net’, il club francese Marsiglia, dopo l’operazione Milik, starebbe sondando la fattibilità dell’operazione Moise Kean.

L’attaccante italiano piace e molto al club francese che vorrebbe proprio un attaccante giovane e già certificato che corrisponde perfettamente alle caratteristiche del bomber italiano.

Calciomercato Juventus, il Marsigilia vuole Kean

Per ora solo sondaggi esplorativi ma è anche vero che la dirigenza francese sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione Kean. Il giovane italiano piace e molto ai dirigenti francesi, un rapporto consolidato tra club dopo la cessione di Milik e pertanto il passaggio del bomber italiano potrebbe essere facilitato anche da questi buoni rapporti.

Stando infatti all’indiscrezione Kean rappresenterebbe un possibile esubero in casa bianconera, tanto che la dirigenza potrebbe valutare la sua cessione anche per permettergli di giocare di più. Senza dubbio l’acquisto di Milik ridurrà ancora di più gli spazi del giovane italiano. Pertanto la società trova una soluzione finale prima del gong che ufficializzi la chiusura del mercato estivo. Sempre parlando di uscite, c’è da piazzare ancora Arthur. Per ora ci sono vari sondaggi ma la Juventus potrebbe far uscire ancora qualche giocatore.