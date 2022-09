Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Arthur: destinazione clamorosa

Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Arthur e destinazione clamorosa. Via in prestito e visite fissate nel pomeriggio

Accordo chiuso per Arthur, che non va allo Sporting Lisbona, e nemmeno al Nizza, così come si era paventato nel corso degli ultimi giorni. Il centrocampista brasiliano finisce in Premier League, precisamente al Liverpool, che ha chiuso l’operazione in prestito. Pomeriggio le visite mediche, e nuova avventura per l’ex Barcellona. La squadra di Klopp dopo l’infortunio di Keita era alla ricerca di un elemento per completare la rosa, e ha deciso di puntare sul bianconero, ai margini da un poco di tempo, e che finalmente Cherubini è riuscito a piazzare.

Insomma, un addio clamoroso, una cessione clamorosa, verso una squadra che punta a vincere tutto, anche se in Premier League non ha iniziato benissimo. Certo, ieri è arrivata una vittoria pesantissima all’ultimo minuto, che ha permesso di prendersi tre punti pesanti, con i Reds che comunque sono ovviamente in corsa per il campionato. E puntano, di conseguenza, ad arrivare in fondo anche alla Premier League.