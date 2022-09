Mezza squadra sul mercato: occasione da urlo per la Juventus

La squadra deve fare casse e potrebbe mettere sul mercato molti dei giocatori presenti in rosa: occasione per i bianconeri.

Dopo un’estate che ha visto i blaugrana protagonisti in entrata, adesso, il club spagnolo potrebbe essere costretto a vendere alcuni dei suo prezzi pregiati. Il motivo è chiaramente dovuto al bilancio e alla necessità di fare cassa del club spagnolo dopo la crisi che li ha già visti privarsi di Messi qualche anno fa.

Come scrivono da ‘Sport’ portale spagnolo molto vicino ai grandi club della Liga, il Barcellona potrebbe mettere sul mercato alcuni dei suoi prezzi pregiati che vista la situazione dei bianconeri potrebbero diventare vere e proprie occasioni già dalla prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, il Barca deve fare cassa

Il più desiderato rimane sempre De Jong. L’olandese è il prescelto per essere il prossimo eventuale giocatore da cedere. Lui ha ancora molto mercato e già i bianconeri si erano interessati al possente centrocampista nella sessione estiva.

Ma insieme a De Jong nella lista delle possibili cessioni potrebbero finire anche i cosiddetti “intoccabili”. Tante possibili cessioni per salvaguardare il bilancio evitando a tutti i costi la crisi dopo i sorprendenti acquisti nella sessione estiva che hanno visto arrivare, fra gli altri, anche Lewandowski in Spagna. I senatori hanno deciso di abbassarsi lo stipendio ma nonostante la buona volontà dei vari Pique e Jordi Alba, i blaugrana saranno costretti a fare cassa. Opportunità per molte squadre visti i talenti presenti in rosa del Barcellona.