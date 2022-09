Juventus, il verdetto è unanime: “Dimissioni Agnelli”

Juventus, adesso i tifosi si sono schierati. Dopo l’ennesima situazione a sfavore, i supporter si sono fatti sentire.

Cosa sta succedendo in casa bianconera? L’ennesimo pareggio e l’ennesima situazione a sfavore. Un, almeno per i tifosi, evidente gol regolare annullato. I tifosi, adesso, sono su tutte le furie e non capiscono perché la società non si faccia sentire dopo tanti episodi decisamente controversi, ieri n’è stato l’ennesimo di una lunga serie.

Ieri la discussione su tutti i social e i tweet apparsi sul web aveva come unico nome quello del presidente Agneli. C’è chi se la prende con il presidente proprio perché non si sta facendo sentire.

Juventus, i tifosi “colpevolizzano” Agnelli

Sicuramente la Juventus non è una squadra fortunata almeno dal punto di vista dell’arbitraggio. Più volte gol annullati sono decisamente dubbi, ieri il caso ennesimo che ha fatto intervenire direttamente i supporter che grazie allo spazio mediatico di Twitter hanno espresso tutto il loro dissenso sulla situazione.

Come detto poc’anzi, sul tavolo degli imputati è finito direttamente il presidente Agnelli, reo di non essere intervenuto a difesa della squadra manifestando anche lui dissenso pubblico verso la Serie A. L’attitudine bianconera di non lamentarsi mai è sempre stata presa alla lettera, sia dall’allenatore fino ai dirigenti. Ma stando ai tifosi questo è il momento necessario per farsi sentire, soprattutto, stando sempre al pensiero di alcuni tifosi, dopo l’ennesima ingiustizia. Proprio per questo motivo una fetta del tifo è contro il presidente e chiederebbe, addirittura, le sue dimissioni.