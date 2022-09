Bufera arbitri, la Juventus si appella a Rocchi e tira in causa l’Inter

Una vera e propria bufera scatenata dopo il mancato gol contro la Salernitana. Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera.

Adesso la dirigenza si farà sentire. Nella scorsa sfida di campionato, giocata in casa all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno visto togliersi un gol regolare per un presunto fuorigioco poi da quasi tutti smentito. Adesso la dirigenza vuole farsi sentire e, dopo i tifosi, anche i piani alti scendono in campo.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate da Francesco Ordine su ‘Telenord’, la squadra bianconera farà sentire il proprio malcontento a Rocchi e, come viene scritto, “ritiene questo torto vada in coppia con quanto subito in finale di Coppa Italia contro l’Inter”.

Juventus, la società espone il malcontento per l’arbitraggio

Ora si attende solo un passo da parte di Rocchi, o perlomeno un punto di incontro. Il caso è aperto e tutti gli esperti del settore hanno manifestato un pieno appoggio al torto subito dalla squadra bianconera per un gol regolare annullato. Si tratta dell’episodio che avrebbe portato i bianconeri in vantaggio contro la Salernitana, con il gol di Milik, arrivato da poco in bianconero ma già entrato al centro dell’azione.

Non ci resta che aspettare dunque e sperare che queste situazioni non si ripetano più. La Juventus non è una squadra che ama appellarsi agli alibi, abbiamo già visto come la società non ami affrontare i discorsi arbitrali o i presunti torti ma in questo caso l’intervento diventa necessario dal momento in cui si è trattato di un errore decisamente evidente.