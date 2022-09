Calciomercato Juventus, colpo di scena Cuadrado: rottura e addio

Cuadrado in rottura con la Juventus. Adesso l’opzione per l’esterno colombiano sembra reale. Tutti i dettagli del potenziale addio.

L’addio di Cuadrado sembra più concreto di un tempo. L’esterno colombiano è in scadenza di contratto con i bianconeri. Il classe 1988 difficilmente riuscirà a trovare un accordo in tempo per un potenziale rinnovo di contratto.

L’esterno colombiano non al suo top di forma in questo periodo, come scrive ‘Calciomercato.com’, potrebbe vedersi allontanare il rinnovo con la sua Juventus. Tutto dipenderà naturalmente dalle scelte della stessa dirigenza ma, come successo con gli altri giocatori in scadenza, difficilmente l’esterno verrà rinnovato.

Calciomercato, Cuadrado addio dalla Juventus | “Difficilmente verrà rinnovato”

Adesso per il futuro del colombiano potrebbe prospettarsi un’altra situazione. Dopo diversi anni da grande protagonista, l’età e forse uno stato di forma non più al top come un tempo, potrebbero “obbligare” il club a valutare seriamente il rinnovo del proprio assistito.

Per lungo tempo anche pupillo di Massimiliano Allegri, adesso, Cuadrado potrebbe salutare a fine stagione dopo diverse stagioni da autentico protagonista con la maglia della Juventus. La