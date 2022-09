Monza-Juventus, le probabili formazioni: super sorpresa in attacco per Allegri

Monza-Juventus: una trasferta importantissima perché non si possono perdere più punti. C’è un ritorno importante dal primo minuto.

Monza-Juventus, adesso la trasferta lombarda rappresenta un ostacolo fondamentale per i bianconeri. Perdere potrebbe essere cruciale in tutti i sensi, anche per la guida di Allegri. I ragazzi andranno a Monza per ottenere i tre punti e con qualche sicurezza in più.

Tra gli undici titolari di Max Allegri ritornerà Angel Di Maria. Il Fideo è finalmente a disposizione e pronto a partire dal primo minuto. L’esterno argentino è certamente il fantasista che in questo momento serve alla squadra bianconera.

Monza-Juventus, Di Maria riparte dal primo minuto

Il Fideo sarà quindi disponibile dal minuto uno del match. Infatti stando a quanto riferito su ‘Sky Sport’, proprio l’esterno argentino sarà la chiave per aprire la porta dei possibili tre punti, anzi, una volontà che deve essere di tutti vista anche l’attuale situazione di crisi.

La sfida è in programma domenica alle 15:00. Da valutare, invece, le condizioni fisiche di Locatelli e Rabiot, che, comunque, potrebbe essere parte dei convocati ma non ancora certi di poter partire dal primo minuto. Ecco, dunque, le possibili formazioni di domenica:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Gytkjaer, Caprari. All. Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Di Maria, Vlahovic. All. Allegri