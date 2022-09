Calciomercato Juventus, rescissione lampo: se lo prende Gattuso

Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe rescindere e a quel punto ritornerebbe un club interessato, il Valencia di Gattuso.

Come scrivono dall’estero, esattamente dal portale ‘Todofichajes’, Arthur potrebbe lasciare già il suo nuovo club nel mercato invernale. Andato al Liverpool alla fine del mercato estivo, il brasiliano potrebbe rescindere il proprio contratto ritornando così alla Juventus.

In questa eventualità, su di lui, ritornerebbe il Valencia di Gennaro Gattuso. Club che l’aveva praticamente preso prima del mancato accordo tra le parti che l’ha poi visto passare definitivamente al Liverpool tramite un prestito. Attualmente, però, il brasiliano non sta vivendo gironi sereni in Inghilterra. Mister Klopp non lo utilizza quanto spererebbe il giocatore e allora c’è già la possibilità dell’addio.

Calciomercato Juventus, Arthur rescinde con il Liverpool già in inverno

L’ex centrocampista della Juventus a quel punto potrebbe ritornare sui suoi passi accettando l’offerta del Valencia, club che l’aveva cercato già prima dei Reds e che era andato molto vicino alla chiusura della trattativa, poi arenata per mancanza di accordo tra domanda e offerta con la Juventus.

Adesso la situazione potrebbe però riaprirsi già da gennaio. Arthur ritornerebbe in bianconero a quel punto la Juventus sarà libera di cederlo al Valencia di Gattuso. Proprio il tecnico italiano aveva già mobilitato tutto l’entourage mercato per arrivare al centrocampista. Adesso i tempi sono più maturi e la trattativa potrà essere concordata con più calma ma soprattutto con una cifra che possa accontentare entrambe le parti. Da capire infatti che strategia vorrà adottare il club spagnolo.