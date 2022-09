Calciomercato Juventus, opzione clamorosa: un ex Napoli per il dopo Allegri

By

Calciomercato Juventus, tra le tante suggestioni anche quella di un ex tecnico nel Napoli. Potrebbe essere lui il dopo Allegri.

Da ‘La Gazzetta dello Sport’ si parla, ovviamente, visti i risultati certamente inaspettati sotto la guida tecnica di Allegri bis, di un nuovo tecnico che possa prendere le veci qualora, appunto, la situazione dovesse precipitare definitivamente.

Sono già tanti i nomi accostati alla panchina della Juventus, da Zidane, Tuchel e fino al ritorno di Antonio Conte, ma il nuovo nome è quello del mister x del Napoli. Tecnico che in passato ha vinto praticamente tutto alla guida tecnica del Liverpool e che ha regalato anche ottime performance in Serie A, stiamo parlando di Rafa Benitez.

Calciomercato Juventus, anche Benitez in lizza per il dopo Allegri

L’ex Napoli e Inter da gennaio è libero, vista la risoluzione con l’Everton. Sicuramente tanti successi guadagnati in passato in Premier League che, grazie alla sua tanta esperienza, gli hanno permesso di fare la differenza in Italia alla guida sia del Napoli ma anche con l’Inter.

Stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio la Juventus cercherebbe una figura di riferimento per portare grande gestione ma soprattutto risultati. L’obiettivo è ritornare ai vincere subito il campionato ma non è da escludersi anche il cammino europeo. Il sogno Champions, che proprio Benitez ha raggiunto con il Liverpool, è ancora più vivo che mai. Ma in questo momento la Juventus deve ritrovare se stessa, rimettere a posto i pezzi e ripartire da subito. Cercando di fare la differenza nell’immediato. La guida tecnica di Benitez potrebbe essere quella carica giusta. Staremo a vedere cosa succederà.