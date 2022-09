Calciomercato, firma anti-Juventus: accordo fino al 2027

By

L’accordo che lo legherà ancora alla sua attuale squadra potrebbe essere decisivo per il futuro. Tutti i dettagli dell’operazione.

I bianconeri già ad inizio stagione avevano valutato alcuni upgrade anche solamente italiani per la propria squadra. Giocatori capaci di fare la differenza da subito e già collaudati nel campionato italiano. Certamente un profilo che piacerebbe ad Allegri sarebbe quello di Bryan Cristante, già facente parte del team azzurro della nazionale allenata da Mancini.

Ma per Allegri potrebbe trattarsi di un solo sogno. Come confermando da ‘Repubblica’, i giallorossi adesso hanno preso una decisione sul proprio centrocampista. Rinnovarlo fino al 2027, evitando di perderlo in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, Cristante verso il rinnovo fino al 2027 | Pinto decisivo

Il giocatore giallorosso è quindi ad un passo decisivo per mantenere ancora il proprio posto in giallorosso. Un rinnovo con la propria squadra del cuore fino al 2027. Pinto evita così qualsiasi assalto esterno, con la Juventus che per un lungo periodo è stata la squadra più vicina al possibile assalto al calciatore italiano.

Stando sempre all’indiscrezione di ‘Repubblica’, l’accordo tra le parti adesso sarebbe totale. A Cristante andrebbero 3 milioni netti a stagione più bonus. Un contratto che lo legherebbe per tanto tempo alla Roma e giocatore ben voluto anche dal mister attuale, Mourinho, che già lo apprezza per la sua importante ma soprattutto la grande professionalità con cui entra in campo. La Juventus è, attualmente, beffata di un talento tutto italiano che avrebbe fatto comodo a mister Allegri.