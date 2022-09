Calciomercato Juventus, il “re dei muscoli” per il dopo Di Maria: occasione immediata

La Juventus guarda già al dopo Di Maria, piace lo spagnolo ex Barcellona che adesso potrebbe diventare occasione ghiotta.

La Juventus guarda al futuro, o meglio, al presente. Di Maria è arrivato in bianconero ma si farà soltanto un anno alla corte di Allegri per poi chiudere, molto probabilmente, la sua carriera in Argentina, laddove tutto è iniziato.

I bianconeri però guardano già al futuro e sondando ipotetiche piste decisamente interessanti. Una di queste porterebbe al profilo di Adama Traoré. Il classe 1996 spagnolo, da poco reduce da una stagione decisamente fallimentare dal punto di vista delle aspettative al Barcellona, di ritorno al Wolverhampton, già a gennaio potrebbe nuovamente liberarsi.

Calciomercato Juventus, occasione dall’Inghilterra | Traoré per la fascia

La dirigenza valuta l’acquisto del 1996 e lo farebbe già a gennaio. A dare l’incredibile bomba ci ha pensato ‘Don Balon, che, appunto, parla di un interesse concreto dei bianconeri per il dopo Di Maria. Visto che l’argentino saluterà Torino alla fine di questa stagione in corso.

Per ‘Don Balon’, infatti, la Juve ci pensa in ottica gennaio per l’esterno spagnolo: qualità, fisico ma soprattutto determinazione. Un giocatore ideale se pensato per Allegri che ama molto anche la copertura difensiva. Il giocatore però andrà in scadenza proprio a fine stagione e dunque potrebbe essere valutato più concretamente per la fine dell’anno. Insomma tutto in divenire e da valutare. Ma certamente il giocatore piace ai piani alti della Juventus che valuta sempre molto accuratamente i profili che possano permettere un upgrade importante.