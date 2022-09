Juventus, UFFICIALE: preso il nuovo gioiellino in attacco

Bianconeri volti al futuro. Preso il nuovo gioiellino del futuro. Già consacrazione oggi per esserlo anche un domani.

Come scrive ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, adesso è ufficiale il passaggio del giovane prodigio in bianconero.

Ecco cosa scrive il giornalista Nicolino, proprio, sul suo profilo Twitter a riguardo: ” Ufficiale: dopo due test molto positivi, la Juventus ha messo sotto contratto il centravanti classe 2008 Karamoko Kaba , proveniente dalla fucina della Segato di Reggio Calabria.

Juventus volta al futuro, preso il classe 2008 Karamoko Kaba

Centroavanti del futuro ma già un prodigio oggi. La Juventus è chiaramente volta ad una rifondazione e l’abbiamo già visto con un cambio netto che c’è stato in prima squadra già da partite da questa stagione. Molti giocatori sono andati via a parametro zero, altri, invece, sono partiti per permettere un progetto che vada anche a guarda al futuro.

E in un certo senso l’acquisto di ragazzi con il cosiddetto phisique du role può già far ben pensare oggi. Tant’è che il giocatore è già considerato un ottimo bomber sotto porta. Ci sarà tempo e spazio per mettersi in mostra ambendo al passaggio in prima squadra. Il giovanissimo arriva con una grande voglia di far bene in una squadra che dà, ovviamente, grandi possibilità per esprimersi ai massimi livelli. Attenderemo dunque il futuro. Laddove, probabilmente, il ragazzo sarà uno dei protagonisti della squadra che sarà.