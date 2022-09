Milinkovic-Juventus, fulmine a ciel sereno: blitz stupefacente

Adesso è un vero e proprio blitz della squadra inglese. Il serbo è diventato una priorità: scontro ai vertici per il centrocampista.

Sergej Milinkovic-Savic è finito nel mirino dell’Arsenal. Il club inglese ha fatto il nome del potente centrocampista nella sua lista desideri e sarebbe visto come una priorità già per il mercato invernale.

Il ‘sergente’ è uno dei giocatori più desiderati del mercato europeo. Uno degli obiettivi principali anche della Juventus, che da lungo tempo segue da vicino tutte le possibili mosse del centrocampista pupillo di Lotito. Ora bisognerà fare il punto sul suo futuro, le volontà di rimanere nella Capitale ci sono così come le possibilità di rinnovo ma è anche vero che adesso il blitz della squadra londinese potrebbe essere decisivo.

Calciomercato Juventus, Sergej nel mirino dell’Arsenal

La Lazio ha parlato chiaro sul futuro del serbo. Stando al presidente Lotito le volontà sono ben note. Savic non è solo un leader della squadra romana ma anche il giocatore con la quale ripartire per il presente e futuro. Insomma, non ci sono dubbi sulla volontà dei laziali di proporgli un rinnovo ma adesso la palla, come di consueto, spetta al giocatore che per il momento non ha ancora fatto chiarezza assoluta sul suo futuro.

Certamente adesso le opzioni di un possibile trasferimento non mancano, tenendo sempre in considerazione la Juventus alla finestra, l’Arsenal ha messo nel mirino il serbo già per il mercato invernale e intenderebbe fare davvero sul serio, proponendo a Lotito un’offerta molto importante. Di conseguenza, adesso, l’ultima parola aspetta al diretto interessato.