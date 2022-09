Juventus in allerta, clausola nel contratto di Conte: “È felicissimo”

Conte al Tottenham, ci sono possibilità che ritorni alla Juventus? Gli ultimi dettagli sul contratto non lasciano più dubbi.

La possibilità di rivedere Conte in bianconero adesso a che punto sta? Sentendo le ultime analisi del mercato, il ritorno di Antonio Conte alla Juventus è sempre più utopistico. Il motivo sarebbe legato all’attuale contratto che ha con gli Spurs.

Stando infatti agli inglesi di ‘Givemesport.com’, Antonio Conte potrebbe firmare addirittura un nuovo contratto con il Tottenham. Cifre decisamente importanti che gli garantirebbero ben 250k di sterline a settimana.

Conte fedele al Tottenham | Nuovo contratto monstre

Parlando proprio al portale inglese, un giornalista del The Sun, ha dichiarato così a proposito di Conte fedele agli Spurs: “Antonio Conte ha un contratto in scadenza con gli Spurs in estate, ma c’è un’opzione per prolungarlo. C’è sempre, credo, la possibilità che possa firmare il nuovo contratto con cifre molto importanti. È sembrato generalmente, durante questa pre-stagione e nella prima parte della stagione, Conte ha dimostrato di essere molto felice ed ha aperto, potenzialmente, alla possibilità di restare qui per molti anni.

Insomma, come detto poc’anzi, adesso, il pensiero di rivederlo a Torino l’anno prossimo si allontana soprattutto con questa dirigenza visti anche i rapporti certamente non idilliaci con il presidente Andrea Agnelli. Insomma, un Conte bis adesso si allontana sempre di più. La Juventus per il momento rimane fedele ad Allegri e si aspetta una risposta immediata sul campo nonostante l’inizio di stagione al di sotto delle aspettative. La Juventus ha tutte carta per fare la differenza e ritornare a lottare per traguardi importanti.