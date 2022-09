Calciomercato Juve e Roma, salta la firma: poker stellare

Ora è sempre più possibile. Il giocatore non ha trovato l’accordo ed è libero di firmare con una nuova squadra.

Adesso il giocatore è più che accessibile, il motivo è dovuto al mancato accordo tra Eintracht Francofrte e Ndicka. Ciò significa che il giocatore può liberarsi a zero già dal 2023.

Su di lui ci sarebbe il pressing intensivo dei bianconeri ma occhio alla Roma, altra squadra di Serie A interessata al giovane difensore centrale.

Calciomercato Juventus, sfida ai vertici per Ndicka | Ora è libero

Come scrive ‘Nicolò Schira’ su Twitter, il contratto di Ndicka scade a giugno e visto il mancato accordo sul rinnovo con il club tedesco, il giocatore si libererà a parametro zero. Tutto, quindi, potrebbe essere già deciso nella sessione di mercato invernale ma certamente i bianconeri valutano l’acquisto a parametro zero.

Come detto poc’anzi, anche la Roma segue il profilo ma insieme ai due club italiani si aggiungono anche due squadre inglesi. In attesa dunque di scoprire quale sarà la squadra ad aver la meglio su uno dei profili più interessanti in questo momento. In casa bianconera, Ndicka, viene già paragonato all’erede designato di De Ligt, insomma un profilo assicurato su cui puntare nel presente ma soprattutto nel futuro anche perché Rugani a fine stagione non è escluso possa lasciare la Juventus.