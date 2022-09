Calciomercato, Juventus scatenata: l’erede di Di Maria è da sballo

Calciomercato, la Juventus è scatenata: non solo Grimaldo. C’è anche l’erede di Di Maria che sembra essere stato scelto.

Il mercato non si ferma mai. E la Juventus sembra essere ancora una volta scatenata. Sì, perché non ci sono dubbi che la scorsa estate la società bianconera abbia fatto le cose per bene. Poi che i risultati ancora non sono arrivati è un altro conto: ma Pogba, Di Maria, Paredes, Bremer, Milik e Kostic sono colpi importanti che nessun’altro club ha fatto. E potrebbe non essere finita qui, ovviamente.

Non solo Grimaldo, che come vi abbiamo spiegato è l’erede di Alex Sandro sulla corsia mancina e che potrebbe pure arrivare a gennaio, ma probabilmente ci sarà da sostituire anche quel Di Maria che ha firmato per un solo anno è che nel mirino del Barcellona qualora decidesse di rimanere in Europa, invece che tornare in Argentina alla fine della stagione. E nella testa della Vecchia Signora, così come riportato questa mattina da TuttoSport, c’è un elemento importante. Anche lui in scadenza, per inciso.

Calciomercato, Juventus scatenata: Cherubini vuole Asensio

Asensio ormai ha deciso di chiudere la sua esperienza con il Real Madrid. E forte anche delle “pressioni” del suo agente, Mendes, ha deciso di attendere la fine naturale del suo accordo con i Blancos per poi scegliere con tutta la calma del Mondo la prossima destinazione. Dalla Spagna fanno sapere a più riprese che lui vorrebbe rimanere nella Liga, magari al Barcellona o al Siviglia. Ma il quotidiano torinese rilancia quelle che sono le ambizioni della società bianconera.

Non solo Cherubini, ovviamente, ma anche Massimiliano Allegri è un estimatore del giocatore visto che a Torino hanno cercato di prenderlo in diverse occasioni. E il fatto che adesso si liberi a zero diventa sicuramente un’occasione da tenere in forte considerazione.