Da gennaio a giugno: la Juventus piazza il doppio colpo in Bundesliga

Juventus, i bianconeri hanno in mente due grandi colpi, entrambi, arriverebbero dal campionato tedesco. Tutti i dettagli.

Dirigenza scatenata. Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’entourage mercato dei bianconeri ha in mente di mettere a segno ben due colpi provenienti dalla Bundesliga. Si tratta, innanzitutto, del terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach, Ramy Bensebaini. Il laterale algerino classe 1995 è in scadenza di contratto e potrebbe raffigurare una grande opportunità a parametro zero.

Ma come detto poc’anzi, sarebbero ben due i colpi che hanno in mente i bianconeri. Oltre al terzino continua a suscitare interesse Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, anche lui in scadenza ma che potrebbe già essere una golosa opportunità per gennaio visti i pochi interpreti del ruolo.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Bundesliga

Ndicka più Bensebaini sarebbe un binomio decisamente vincente per la società bianconera che vuole riprendere punti preziosi in campionato per puntare, comunque, nonostante le difficoltà, al titolo di campioni d’Italia. La squadra è stata ricostruita proprio per rendere possibile tutto ciò e dunque, nonostante un inizio negativo decisamente inaspettato la Juventus vuole rispondere subito sul campo andando a vincere scontri decisivi e prendendo profili già pronti sul mercato.

Un altro nome che potrebbe essere valutato per quanto concerne le fasce è Grimaldo del Benfica, giocatore che interessa sempre (molto) la società di Torino e che non è dunque scontato possa essere il cosiddetto piano b in caso di mancato accordo per l’altro profilo. Certamente tutti giocatori capaci di fare la differenza già nell’immediato. Non ci resta che aspettare le mosse decisive della dirigenza.