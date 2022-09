Calciomercato Juventus, addio dopo 18 mesi: lo rivogliono ancora

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Il giocatore non sarebbe tra gli incedibili e adesso si apre l’opportunità estera.

Stando a ‘Calciomercato.com’, Manuel Locatelli classe 1998, acquistato dal Sassuolo e facente parte della rosa azzurra del squadra di Mancini, potrebbe – incredibilmente – essere ceduto, nonostante le grandi aspettative su di lui.

Stando infatti all’indiscrezione, il centrocampista italiano non sarebbe nella lista degli incedibili di Allegri e adesso potrebbe essere messo sul mercato per garantire un importante tesoretto. Su di lui sarebbe ritornato l’interesse intensivo dell’Arsenal pronto già a fare un’offerta nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Locatelli | Offerta già a gennaio

Un colpo di scena certamente inaspettato viste, anche, le grandi aspettative mosse nei confronti del centrocampista italiano classe 1998. Ma in casa bianconera si stanno facendo le dovute considerazione per il futuro e da quanto si apprende dal portale di ‘Calciomercato.com’, Manuel non farebbe parte dei cosiddetti incedibili di mister Allegri.

Molto, come sempre, dipenderà dall’offerta fatta ma è certo che se già a gennaio i Gunners dovessero muovere cifre importanti per il giocatore, allora, la Juventus ci penserà. Certamente è più auspicabile che questa offerta arrivi a giugno, laddove i bianconeri avranno più tempo per cercare eventuali sostituti ma nel calcio moderno nulla è scontato e, di conseguenza, ci si aspetta che proprio il club inglese muova, vista anche la disponibilità economica a disposizione, cifre davvero davvero importanti. Staremo dunque a vedere cosa deciderà di fare ufficialmente la dirigenza, che nonostante i risultati choc di inizio stagione sembra abbia già preso in mano la situazione.