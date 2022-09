Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa sulla fascia | Si chiude per giugno

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno identificato la loro preferenza sulle fasce. Arriva a giugno.

I bianconeri hanno messo nel mirino un colpo che sembra – ormai – prossimo, stando nel ruolo del laterale difensivo, piace sempre di più la candidatura di Ramy Bensebaini, classe 1995 del Borussia Monchengladbach.

Il giocatore adesso è il preferito della dirigenza bianconera che nonostante le buone volontà di averlo già a disposizione nel mercato di gennaio, dovranno, invece, accontentarsi di tesserarlo solo a giungo per via dello slot extracomunitario già occupato dall’acquisto proprio di Paredes. Di conseguenza un colpo solo rimandato.

Calciomercato, Juventus accelera per Bensebaini

L’esterno algerino sembra aver il phisique du role giusto. Classe, carisma e già una discreta esperienza internazionale. Insomma, tutte caratteristiche che gli permettono di iscriversi a pieno regime tra i potenziali titolari della prossima stagione, soprattutto se Alex Sandro non dovesse continuare, come sembra, in bianconero.

Certamente un profilo interessante che non esula però l’interesse mostrato comunque per Grimaldo. Altro pupillo della dirigenza adesso in rosa nel Benfica, squadra che i bianconeri hanno recentemente affrontato in Champions League. Tutto dipenderà dalle volontà dei bianconeri, che come scrive ‘Tuttojuve.com’ avrebbe identificato nel laterale algerino tutte le caratteristiche ideali per diventare un nuovo giocatore su chi puntare nel presente ma soprattutto nel futuro. Un cambio radicale partirà anche dai centrali difensivi e non è infatti scontato che un colpo, in quel settore, si farà già nel mercato di riparazione di gennaio laddove, appunto, dovessero mostrarsi opportunità ghiotte da non farsi assolutamente sfuggire. Staremo a vedere ma intanto non ci resta che aspettare un’offerta ufficiale.