Calciomercato, svolta Juventus: dimissioni negate

Calciomercato Juventus, una svolta improvvisa con tanto di negazione diretta, adesso è tutto chiarito dallo stesso protagonista.

Sappiamo che il caso di Thomas Tuchel, dopo l’addio al Chelsea, non è stato certamente passato inosservato. Una sorta di spauracchio per molti allenatori che non stanno vivendo giorni sereni per via dei risultati. Tra questi, inutile dirlo, c’è anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, soprattutto se la situazione non dovrebbe prendere una piena definitivamente positiva.

Il tedesco è chiaramente finito nel mirino dei bianconeri che stanno già guardandosi altrove. Si sa, però, che il sogno del tedesco è già consolidato: sedersi sulla panchina del Bayern Monaco, la prima squadra tedesca e più blasonata della storia della sua nazione. Anche lì in Bundesliga non stanno andando benissimo per Julian Nagelsmann che potrebbe infatti essere esonerato, ma da parte sua ci sono già state le dirette sentenze del caso.

Calciomercato Juventus, Nagelsmann smentisce l’addio in conferenza stampa

Il tecnico del Bayer Monaco avrebbe smentito direttamente una possibilità di addio e quindi di un eventuale esonero. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa: “Me lo chiedo sempre, ogni giorno. Ma non ho pensato alle dimissioni, ho solo voglia di vincere le partite. Sto cercando di concentrarmi sul mio lavoro. Finché so cosa possiamo migliorare nel gioco, non avrò paura”.

E poi conclude: “Siamo il Bayern Monaco e la nostra situazione di classifica non ci soddisfa”. Parole importanti di un vero e proprio leader che non intende per nulla mollare la sua panchina, insomma, almeno per il momento, l’ipotesi di addio è da escludersi definitivamente.