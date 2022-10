Accordo per Zaniolo, firma fino al 2027: clausola anti Juventus

Calciomercato Juventus, un accordo che tende a spiazzare una volta per tutte i bianconeri dal possibile assedio: tutti i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezione direttamente da ‘calciomercato.com’, nei prossimi giorni è previsto un incontro risolutivo tra i piani alti della Roma, Tiago Pinto in primis e gli agenti di Zaniolo.

Ovviamente si parlerà di un possibile prolungamento per il pupillo giallorosso e uno dei grandi obiettivi di mercato dei bianconeri. L’obiettivo degli agenti è di raggiungere un intesa che sarà di circa 4 milioni di euro a stagione, e, secondo l’indiscrezione, l’operazione sarebbe ai dettagli.

Calciomercato Juventus, Zaniolo ritocca il contratto con la Roma | Clausola da 50 milioni

La società giallorossa, inoltre, ha già in mente anche quale sarà la clausola rescissoria, qualora, appunto, i bianconeri dovessero andare a chiuderlo come si sperava già da tanti tifosi ad inizio stagione. Per portare Zaniolo in bianconero ci vorranno almeno 50 milioni di euro, questa la cifra decisa dai vertici alti della società della capitale.

Un dettaglio da non sottovalutare, ma ormai non ci sono più dubbi sulla voglia di Zaniolo di rimanere, ancora e nonostante tutto in giallorosso. Ci sarebbe un operazione, come detto poc’anzi, già ai dettagli con tutte e le due parti pronte a decidere subito per il bene collettivo della società giallorossa. Insomma, in poche parole, Zaniolo e la Roma sembrano destinati -ancora- a continuare insieme. Certamente quella clausola potrebbe stravolgere tutto, soprattutto, più auspicabile nella prossima stagione, i bianconeri dovessero decidere di esercitarla e quindi spendere 50 milioni su uno dei profili più interessanti del calcio nostrano.