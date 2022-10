Calciomercato Juventus, impatto devastante | Deciso il primo colpo estivo

Calciomercato Juventus, neanche tempo di arrivare al mercato di gennaio che i bianconeri hanno già chiarissimo il “colpo” dell’estate.

Inutile ribadire ciò che ovvio, nessuno si aspettava un così importante impatto iniziale di Milik in bianconero. Certamente il giocatore è stato preso con una grossissima fiducia e una qualità già dimostrata nel tempo ma ciò che sta facendo l’attaccante polacco ha del miracoloso. Score praticamente da fuoriclasse assoluto, tanto che lo stesso Allegri, difficilmente, non riesce a non metterlo sempre titolare al fianco dell’altro talismano offensivo Vlahovic.

Inutile ribadire, anche, quale sarà il destino (scontato) di Milik se, appunto, l’andazzo dovesse essere questo, cioè di gol e prestazioni al di sopra di ogni aspettativa. Anche i tifosi sono entusiasti e in pochi mesi è già diventato un beniamino dei supporter.

Calciomercato Juventus, prestazioni monstre | Riscatto sempre più vicino per Milik

Il giocatore infatti è in prestito dal Marsiglia, laddove i bianconeri nelle ultime fasi del mercato l’hanno prelevato con una mossa decisamente ricercata e voluta. Infatti il polacco è stato per lungo tempo uno dei cosiddetti, piani b, quando ancora c’era in testa la candidatura di Depay. Inutile dire che, come spesso accade, la dirigenza è stata la più lungimirante andando a chiudere un giocatore veramente entusiasta di un ritorno alla grande nel campionato che l’ha reso celebre, in passato, già con la maglia del Napoli.

Inutile, dunque, ribadire ciò che dovrebbe essere scontato e ovvio, un pieno riscatto del giocatore a giugno laddove i bianconeri dovranno decidere il futuro dell’attaccante, ormai sempre più parte dell’ambiente bianconero.