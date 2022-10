Calciomercato Juventus, colpo alla Pogba: Allegri sfida Ancelotti

Calciomercato Juventus, i bianconeri monitorano i prossimi movimenti nel mercato centrocampisti e spunta l’occasione d’oro a zero.

Stando alle ultime indiscrezioni, in casa bianconera is sorride pensando al possibile colpo a zero in mediana. Si tratterebbe del 25enne belga Tielamans che fanno sapere da ‘Calciomercato.com’ che non rinnoverà il suo contratto con il Leicester.

Un occasione unica viste le qualità del giocatore, certamente uno dei volti più interessanti del calcio europeo nel suo ruolo. Su di lui naturalmente non manca una folta schiera di sostenitori, partendo dal Liverpool, sempre per rimanere in Premier League, fino al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Tielemans occasione a zero | Non rinnova con il Leicester

Il belga è un talento certamente non indifferente in casa bianconera. Un giocatore dalle qualità sopraffine che adesso può diventare prezioso qualora, appunto, i bianconeri riuscissero ad ottenere un importante sorpasso sulle concorrenti.

Con l’acquisto del solo Pogba, ancora non entrato in campo a causa di un infortunio, i bianconeri non sembrano volersi accontentare dei soli centrocampisti a disposizione, anche perché non è detto che alcuni potrebbero riavere mercato. Guardando proprio al mercato, Tielemans, profilo già cercato nelle precedenti sessioni estive, potrebbe rappresentare quell’occasione irrinunciabile per il mercato estivo. Proprio il giocatore non dovrebbe più rinnovare il proprio contratto con il Leicester club che ne detiene il cartellino. Si aspetta dunque un ufficiale mossa dei bianconeri che non vogliono rimanere indifferenti davanti a questa importante novità nel futuro del centrocampista belga.