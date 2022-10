Lo Stadium e l’immondizia. Juventus, tifosi imbufaliti: cosa sta succedendo

By

Juventus, un periodo decisamente particolare per l’Allianz Stadium, adesso è sorta una nuova polemica: cosa è successo.

Dopo la protesta di molti tifosi dovuta al costo dei biglietti per vedere le partite in casa all’Allianz Stadium, una nuova polemica è sorta sul web.

Stadium e dintorni: oltre che per il prezzo-biglietti, i tifosi della #Juventus agitati anche per l’aumento del ticket-parcheggio presso l’#Allianz: da 8 a 15 euro (‼️). Il sindaco di Venaria: “Rincaro necessario per pulire l’immondizia lasciata dopo i match”📍🅿️ — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) October 4, 2022

Come scrive ‘Giacomo Scutiero’ su Twitter, oltre che il prezzo dei biglietti, i tifosi si starebbero scagliando a suon di tweet contro un altro problema riguardante proprio lo stadio bianconero: il costo del parcheggio.

Juventus, i tifosi lamentano l’aumento dei ticket per il parcheggio

Il problema è sorto proprio nei dintorni dello Stadium dove alcuni tifosi avrebbero lamentato proprio sul celebre social Twitter, il costo eccessivo per i parcheggi delle auto nei pressi dell’Allianz Stadium. A rispondere a questa lamentale ci ha pensato direttamente il sindaco di Venaria che ha voluto fare chiarezza.

Il prezzo dei ticket per il parcheggio è infatti aumentato, sottolinea Scutiero, da 8 a 15 euro. Il sindaco di Venaria ha così risposto alle lamentele: “Rincaro dei prezzi necessario per pulire l’immondizia lasciata dopo i match”. Una questione che ha avuto quindi già una risposta concreta del sindaco che ha spiegato così l’aumento dei prezzi per il parcheggio.