Calciomercato, scambio Juventus-Arsenal: 30 milioni

Calciomercato Juventus, gli inglesi propongono uno scambio che potrebbe essere l’occasione irrinunciabile: i dettagli.

La Juventus potrebbe imbastire uno scambio a sorpresa con i londinesi dell’Arsenal. stando infatti alle ultime indiscrezioni, provenienti da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un giocatore decisamente non scontato, Manuel Locatelli.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’Arsenal vorrebbe proprio il centrocampista italiano e per averlo da subito offrirebbe, in uno scambio, il cartellino di Sambi Lokonga, centrocampista belga più giovane di Locatelli di un solo anno.

Calciomercato Juventus, scambio alla pari con l’Arsenal: Lokonga per Locatelli

L’arsenal dove diverso tempo continua a mostrare interesse per il giovane centrocampista bianconero. L’ex Sassuolo infatti potrebbe diventare una importante pedina di scambio per arrivare ad un altro profilo decisamente interessante, si tratta del belga Sambi Lokonga, centrocampista belga anche lui, proprio come Manuel, valutato 30 milioni di euro.

Difficile che la trattativa entri nel concreto già a gennaio, laddove i bianconeri non possono più perdere pezzi preziosi in mediana, vista l’ancora sentita assenza di Pogba ma chissà che proprio a giugno non possa succedere qualcosa. Certamente Locatelli sembra molto attaccato all’ambiente bianconero e ci sembra molto poco auspicabile che lascia adesso, già a gennaio, data anche la necessità di avere centrocampisti coinvolti nel progetto. Ma alla fine della stagione, calciatore permettendo, potrebbe succedere di tutto e quindi non ci resta che attendere per vedere l’evolversi della trattativa, con il buon auspicio che la dirigenza sceglierà il meglio per la propria squadra.