Batticuore Milan-Juventus: UFFICIALE, ecco l’arbitro della gara

La super sfida di campionato prevista per sabato sera ha già molta attesa. Designato già il direttore di gara.

Sabato sera i bianconeri incontreranno nella trasferta di San Siro il Milan di Pioli. I campioni d’Italia ospiteranno quindi i bianconeri in una sfida che si preavvisa già da cardiopalma.

A dirigere la gara, come sottolinea ‘Giovanni Albanese’ sul proprio profilo Twitter, ci sarà l’arbitro Orsato. Una sfida cruciale in un momento chiave per la stagione. Dopo la splendida vittoria, in casa, contro il Bologna, i bianconeri voglio riconfermarsi contro i campioni d’Italia.

Milan-Juventus, a dirigere l’incontro ci sarà Orsato

Albanese, sul proprio profilo Twitter, comunica così il direttore di gara: “La gara sarà affidata alla direzione di Orsato di Schio. Assistenti Carbone e Giallatini, quarto uomo Fabbri, al Var Chiffi e Marini”.

Come detto poc’anzi, uno scontro chiave per i bianconeri che se dovessero uscire con un risultato positivo darebbe una grossa dimostrazione di essere “ritornati” e con la giusta predisposizione. Già c’è stata un’ottima performance contro il Bologna che ha dimostrato che il lavoro è stato svolto in maniera corretta con i ragazzi uniti e decisamente compatti ma con il Milan sarà necessario giocare al massimo delle possibilità riuscendo a portare a casa punti preziosi contro la favorita per vincere di nuovo il titolo di questa stagione. Staremo dunque a vedere come deciderà di schierare i ragazzi Allegri, che anche questa sera affronterà una sfida cruciale contro il Maccabi in Champions League: partita valida per i gironi.