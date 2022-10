Calciomercato Juventus, hanno già deciso: “Firma immediata”

Ora i tifosi sembra tutti decisi nell’intento. Il giocatore ha dimostrato il più del dovuto e non ci sono quindi più dubbi sulla firma.

Ieri l’ennesima dimostrazione. Una vera e propria rinascita calcistica ma c’è da dire che sul suo talento non c’erano dubbi. Rabiot è stato l’uomo chiave in Champions League ieri sera all’Allianz Stadium di Torino. Il centrocampista francese ha deciso la partita con una doppietta e una delle performance migliori del campionato.

In attesa che il brutto anatroccolo diventi finalmente un cigno 🤍🖤 #Rabiot https://t.co/xwoRo0eGIL — Marina (@MarinaJu4ever) October 6, 2022

E leggendo in giro per il web, soprattutto su Twitter, i tifosi sembrano tutti allineati sulla stessa opinione. Rabiot andrebbe rinnovato e subito. Il francese, infatti, nonostante la volontà di Allegri di trattenerlo, ad inizio stagione è stato vicinissimo all’addio definitivo con un operazione quasi fatta al Manchester United poi saltata all’ultimo. A fine stagione andrà in scadenza di contratto ma sia presidente che tifosi vorrebbero continuare con il “cavallo pazzo” come amano chiamarlo ironicamente i supporter bianconeri.

Calciomercato Juventus, prestazione straordinaria | Tifosi chiedono il rinnovo di Rabiot

Ieri sera un autentico protagonista. Una doppietta che ha sancito la gara di Champions League e che regala un po’ di ottimismo ai bianconeri.

Adesso bisogna pensare al presente ma anche al futuro. Il bianconero andrà in scadenza a giugno e ora le riflessioni sul suo possibile rinnovo sono tante, soprattutto se dovesse riconfermarsi con questo rendimento.