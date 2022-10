Nuovo attaccante per la Juventus: 25 milioni già a gennaio

Calciomercato Juventus, nuovo obiettivi in attacco per i bianconeri. Un talento puro che potrebbe già arrivare a gennaio.

I bianconeri hanno messo nel taccuino degli acquisti un giovane prodigio che sembra essere il profilo ideale per un innesto, ricercato, già a gennaio. Stando infatti a ‘Tuttojuve.com’, si tratterebbe dell’attaccante del Salisburgo Noah Okafor.

Secondo quanto trapelato dall’indiscrezione, la Juventus valuta l’acquisto di Noah Okafor il cui contratto, ricordiamolo, scadrà nell’estate del 2024, come potenziale rinforzo per la fase offensiva. Il suo prezzo naturalmente sarà, dunque, scontato. Per il classe 2000, i tedeschi potrebbero chiedere 25 milioni.

Calciomercato Juventus, Okabor a gennaio | 25 milioni il prezzo

Allegri vuole in rinforzo in attacco e il giocatore sembra avere il phisique du role ideale. Un classe 2000 proprio come Vlahovic e Kean. Su di lui si muovono anche dall’Inghilterra, visto che il giocatore sta disputando una buona stagione, e, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Manchester United dell’ex Cristiano Ronaldo.

Prezzo decisamente accessibile visto anche il tenore del profilo in questione. 25 milioni di euro per garantirselo subito. Vedremo dunque cosa farà la Juventus a tal proposito sapendo di andare incontro ad un giocatore che potrebbe, letteralmente, stravolgere le gerarchie essendo già un profilo di qualità e pronto ad alti livelli. A gennaio si faranno le dovute considerazioni ma gli upgrade potrebbero essere anche in altri settori del campo, non solo quindi a livello offensivo. Potrebbe infatti arrivare anche un terzino sinistro, vista la poca quantità di profili in quel settore del campo.