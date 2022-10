Calciomercato, intreccio Juventus-Brozovic: doppio addio immediato

By

Calciomercato Juventus, un doppio addio che avrebbe conseguenze anche nei piani dei bianconeri: tutti i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista della Serie A. Si tratta di Marcelo Brozovic che a fine stagione potrebbe essere ceduto dal club nerazzurro per permettere un tesoretto al club di Zhang.

il giocatore piace molto a Klopp che lo vedrebbe ideale nel suo sistema tattico. In caso di acquisto di Brozovic, però, il club reds rinuncerà al riscatto di Arthur che a quel punto ritornerebbe in bianconero dopo il prestito annuale proprio con i Reds.

Calciomercato Juventus, Arthur al Valencia grazie a Brozovic

Il tal caso il centrocampista brasiliano potrebbe ritornare di moda in casa Valencia. Il club spagnolo, proprio nella prima finestra di mercato, aveva messo gli occhi sul brasiliano come titolare richiesto dal mister Gattuso. Operazione poi conclusasi con un nulla di fatto per mancanza di accordo con la Juventus.

Ma con il possibile arrivo di Brozovic nella prossima stagione, Arthur diventerebbe di nuovo un nome caldo nel target degli spagnoli che adesso sarebbe finalmente liberi di acquistarlo senza problemi. Un intreccio che, dunque, renderebbe entrambi contenti in caso di acquisto a titolo definitivo del centrocampista croato. Non ci resta che attendere gli sviluppi dell’operazione. Con il buon auspicio che il tutto venga fatto tenendo in considerazione le iniziali richieste dei bianconeri proprio dal punto di vista economico. Staremo dunque a vedere cosa succederà a fine stagione. Tutto, quindi, rimandato a giugno.