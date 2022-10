Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Conte: 20 milioni a stagione

By

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, adesso il mister potrebbe aver preso una decisione “definitiva” sul proprio futuro: tutti i dettagli.

Conte sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con il Tottenham. Secondo, infatti, quanto riportato da ‘Football Insider’, il club inglese avrebbe offerto un rinnovo monstre al tecnico italiano, ben 20 milioni di sterline a stagione.

Stando infatti al portale inglese, la nuova proposta avrebbe già fatto mobilitare il tecnico che adesso potrebbe considerare molto di più di prima, la sua permanenza in Inghilterra. Per volontà anche del direttore sportivo Fabio Paratici, adesso proprio lì al Tottenham, Conte sarebbe, ancora, la prima scelta per il club londinese.

Calciomercato Juventus, rinnovo monstre per Conte | 20 milioni di sterline all’anno

Sono quindi molto più improbabili di prima, dunque, le possibilità di vederlo via dagli Spurs la prossima stagione. Si era infatti parlato di un’eventualità di vedere il tecnico pugliese di nuovo alla Juventus la prossima stagione, ma stando all’ultima indiscrezione la sua permanenza in territorio britannico potrebbe divenire concreta proprio per la proposta monstre degli inglesi.

Un volere che arriva diretto dai piani alti della società di Londra, contenti della guida tecnica del tecnico italiano con cui, appunto, si vorrebbe continuare ancora a lungo. Sempre più improbabile il suo ritorno in Italia nonostante la Juventus rimanga, sempre, una squadra a lui molta cara. La Vecchia Signora, nella prossima stagione, farà le dovute considerazioni in base anche ai risultati stagionali che otterrà alla fine di questa annata. Oggi un test cruciale contro i campioni d’Italia del Milan.