Calciomercato Juventus, ‘salta‘ il ritorno di Pochettino svelato l’identikit del nuovo club

Calciomercato Juventus, adesso il ritorno di Pochettino diventa sempre più improbabile. Il “nuovo” club ha già un nome.

La Juventus potrebbe dover rinunciare a Pochettino per la prossima stagione, il motivo è legato tutto ad una squadra in particolare.

Stando alle indiscrezione inglesi di ‘Givemesport’, il tecnico argentino potrebbe ripartire da dove aveva lasciato prima della sua avventura a Parigi: in Premier League. La sua candidatura per diventare il nuovo tecnico del Southampton, adesso, diventa concreta. Stando infatti all’indiscrezione, tra i nomi dei possibili sostituti al posto di Hasenhuttl, potrebbe essere proprio il “preferito” di Agnelli.

Calciomercato Juventus, Pochettino può ripartire dalla Premier League

Il tecnico argentino è finito in una lista di papabili allenatori in caso di esonero di Massimiliano Allegri, ipotesi, in questo momento, del tutto ignorata visto che i bianconeri, al di là dei risultati, non si separeranno del tecnico italiano in questa stagione.

Ma Pochettino, così come Zidane e poi Antonio Conte, era uno dei favoriti tra i nomi dei possibili sostituti in caso, appunto, la dirigenza juventina decidesse di cambiare a fine stagione, laddove appunto i bianconeri dovrebbero ripartire con tecnici con il phisique du role ideale. Certamente Pochettino ha l’identikit giusto. Un palmares di tutto rispetto che lo mette in luce come candidato d’eccellenza ma adesso le sue possibilità di vederlo sotto la Mole diminuiscono vista la sempre più insistente voce che lo vedrebbe di nuovo protagonista in Premier League, visti gli anni passati al vertice con il Tottenham, adesso allenato da Antonio Conte.