Calciomercato Juventus, oltre il danno la beffa: doppio colpo in frantumi

Adesso la situazione potrebbe complicarsi e, quindi, fallendo il doppio colpo pronosticato e sognato dai bianconeri.

L’infortunio di Arthur con il Liverpool potrebbe clamorosamente stravolgere i piani anche per un colpo in entrata dei bianconeri. Come comunica il portale inglese ‘daly cannon.com’, adesso, il Liverpool per salvaguardare questo infortunio potrebbe mettere nel mirino, già per gennaio, uno degli obiettivi principali della Juventus.

Stando infatti all’indiscrezione, il club di Andrea Agnelli potrebbe rinunciare alla candidatura di Douglas Luiz che adesso, dopo l’infortunio del brasiliano con i Reds, potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del club inglese.

Calciomercato Juventus, Liverpool su Douglas Luiz

Un obiettivo che comunque i bianconeri non potrebbero perseguire a gennaio visto che, con l’acquisto di Paredes, è stato ufficialmente esaurito lo slot per gli extracomunitari. Quindi, anche in caso di accordo con il brasiliano, dovrà aspettare comunque la fine della stagione per acquistarlo definitivamente dall’Aston Villa.

Ma seguendo le indiscrezioni, adesso, il Liverpool sembra fare sul serio e potrebbe già chiuderlo a gennaio laddove i bianconeri verrebbero ufficialmente beffati. Certamente una notizia non piacevole per il club di Andrea Agnelli che potrebbe dover rinunciare ad un obiettivo seguito – ormai – da diverso tempo. Solo il tempo, però, ci darà un verdetto e dunque bisogna capire come si muoverà il Liverpool a riguardo, soprattutto dopo aver compreso l’entità dell’infortunio di Arthur che lo terrà fuori per lungo tempo, almeno 3-4 mesi.