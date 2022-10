Calciomercato, Firmino-Juventus: il ribaltone è servito. Assalto spagnolo all’attaccante in scadenza di contratto. Le novità

Roberto Firmino è stato un elemento nel mirino della Juventus nel corso della scorsa estate. L’attaccante brasiliano del Liverpool, in scadenza di contratto, è stato cercato dai bianconeri che però nel momento in cui hanno capito che l’assalto era impossibile hanno virato verso altri obiettivi, coprendo poi le caselle disponibili per gli extracomunitari con altri innesti. Le cose in casa Reds non sono cambiate al momento per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del giocatore, che gioca sapendo che alla fine dell’anno potrebbe anche lasciare il club a parametro zero.

Un’occasione, insomma, anche se a quanto pare questa occasione non interessa solamente Cherubini ma anche altri club. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna infatti – riportate da todofichajes.com – parlano di un interesse concreto da parte dell’Atletico Madrid, alle prese con i problemi che riguardano Griezmann e Joao Felix. Nessuno dei due infatti convince pienamente. E Simeone starebbe pensando appunto a Firmino.

Calciomercato Juventus, ribaltone servito

Dalle parti di Madrid insomma fanno sul serio per il giocatore. E sarebbero pronti pure a tentare un assalto a gennaio chiudendo così le possibilità per una controproposta della Juventus. Nei prossimi mesi la società bianconera non si potrebbe muovere per il calciatore e dovrebbe in ogni caso aspettare la prossima estate. Un ribaltone in poche parole che metterebbe all’angolo la società bianconera che, per la prossima sessione estiva del mercato dovrebbe cercare un altro attaccante. A gennaio invece, secondo le ultime indiscrezioni, l’obiettivo principale sarebbe Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio potrebbe essere l’innesto voluto dalla società dopo la debacle di San Siro che ha messo in evidenza i problemi, molti e significativi, in mezzo al campo.