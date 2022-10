Calciomercato Juventus, uragano Psg: salta il post Di Maria

Calciomercato Juventus, adesso il talento offensivo e già nel mirino del grande club francese. Tutti i dettagli dell’operazione.

Calciomercato Juventus, adesso il talento offensivo dello Shaktar, Moudryk, è finito già nel mirino del Psg dopo l’interesse mostrato già – ampiamente – da Juventus e Arsenal.

Proprio il club francese, come scrivono da ‘mediafootmarseille.fr’, avrebbe messo nel mirino il cosiddetto erede di Neymar anche per caratteristiche tecniche. Il giocatore è reputato un talento cristallino che adesso ha già l’interesse dei grandi club europei.

Calciomercato Juventus, anche il Psg forte su Moudryk

Il club francese ha già nel mirino il giocatore che, proprio la Juventus, vedeva perfettamente adattabile come erede di Di Maria. Per capire meglio di chi stiamo parlando, lo stesso allenatore dello Shaktar, Srna, ha così definito il proprio assistito: “È un giocatore incredibile. Ha tutto e lo dimostra in ogni partita. È un bravo ragazzo ed ha solo 21 anni. Non si preoccupa delle offerte, vuole solo divertirsi giocando a calcio”.

E poi la “sentenza”: “Se avesse il passaporto brasiliano varrebbe 100 milioni. Se qualcuno lo vuole dovrà pagare un sacco di soldi. Sono stato nel calcio per tutta la vita e oserei dire che è il miglior giocatore d’Europa nella sua posizione dopo Mbappe, Neymar e Vinicius”. Una grande certezza che potrebbe stravolgere tutti gli equilibri europei. Staremo a vedere, dunque, cosa farà la Juventus a tal proposito. Certamente, adesso, la concorrenza europea non manca.