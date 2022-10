Sprint Juventus, Milan travolto per l’erede di Bonucci

La Juventus guarda il futuro ed ha pronto il colpo in difesa, il cosiddetto erede di Bonucci che può diventare il nuovo centrale di Allegri.

I bianconeri guardano al futuro e segnano già nella lista della spesa un profilo che potrebbe fare al caso loro. Si tratta del giovane Kiwior, centrale dello Spezia, che adesso potrebbe diventare il nuovo erede di Bonucci.

Sul centrale dello Spezia ci sarebbe anche la concorrenza del Milan che l’ha messo nel mirino insieme a Roma e Barcellona. Ma in tal senso, come scrivono dal ‘Secolo XIX’, Szczesny potrebbe essere uno sponsor fondamentale in chiave Juve per l’arrivo del centrale polacco. La valutazione del classe 2000 è, attualmente, a non meno di 10 milioni.

Calciomercato Juventus, Kiwior come erede di Bonucci già a gennaio

Kiwior è già il preferito da tanti big club, compreso il Barcellona, ma, stando in Italia, soprattutto Roma e Milan e ovviamente la Juventus. I campioni d’Italia sono attentissimi sul polacco già da diverso tempo e vorrebbero già mettere a segno l’obiettivo, anche se, come detto poc’anzi, Szczesny potrebbe essere uno sponsor importante in chiave bianconera. La valutazione del classe 2000 è non meno di 10 milioni e quindi si potrebbe chiudere in linea agli standard economici imposti dalla società.

Già ad inizio estate ci aveva provato il West Ham ma senza arrivare a quella cifra definitiva. Kiwior piace in Premier League ma la Juventus lo potrebbe chiudere già per gennaio. Lo Spezia aveva comunicato la Milan la non necessità di cedere subito il giocatore ma adesso potrebbe essere costretta già a farlo partire nel mercato di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà.