Calciomercato Juventus, incensato in diretta: 30 milioni in cassa

Calciomercato Juventus, incensato in diretta alla fine dell’ultimo impegno, Cherubini può stare tranquillo: 30 milioni sembrano in cassa

C’è un elemento che la Juventus ha girato in prestito lo scorso gennaio e che sembra essere davvero un altro calciatore rispetto a quello che era riuscito a far vedere in bianconero. Con Allegri la scintilla, nei primi sei mesi di permanenza insieme, non è mai scattata ed è stato normale dirsi addio, anche perché le cifre sono state davvero importanti. Insomma, Kulusevski al Tottenham è stato davvero un affare per tutti.

E, alla fine della gara di Champions League Antonio Conte, tecnico degli Spurs che alla fine della stagione potrebbe pure tornare in bianconero almeno stando alle indiscrezioni di mercato che circolano, lo ha incensato in diretta. Appare quasi scontato quindi il fatto che i londinesi alla fine della stagione lo riscatteranno. Anche perché nell’accordo dovrebbe essere pure una clausola che in caso di qualificazione alla prossima Champions League il riscatto sia obbligatorio.

Calciomercato Juventus, 30 milioni in cassa

E allora ecco un tesoretto importante da investire sul mercato per la Juventus. Sono 30 i milioni di euro che il Tottenham di Paratici dovrà versare alla fine dell’anno per prendere in maniera definitiva lo svedese. Una cifra importante che Cherubini potrebbe sfruttare per andare a rinforzare una rosa che con ogni probabilità verrà messa sottosopra da quelle che saranno le uscite alla fine dell’anno. Una rivoluzione vera e propria aiutata anche da questi soldi che arriveranno quasi sicuramente dall’Inghilterra.