Conte, la Juventus e l’incubo clausola: via libera immediato

Conte più vicino che mai. La clausola adesso verrebbe pagata direttamente e ancora una volta l’ex è sulla strada dei bianconeri.

Stando a quanto confermato da ‘Football Insider’, la squadra londinese, il Tottenham sarebbe molto vicino a Josko Gvardiol, obiettivo comune con la Juventus.

Ci sarebbe già un dialogo con l’entourage del giocatore perché, proprio il Tottenham, avrebbe intenzione di pagare la clausola da oltre 50 milioni di euro presente nel suo contratto con il club tedesco in cui milita.

Calciomercato Juventus, Conte chiude i bianconeri: Pronti a pagare la clausola per Gvardiol

Già ad inizio mercato estivo, dopo essere stato ad un passo dal Chelsea, il croato potrebbe finire – nuovamente – a Londra: però dalla sponda opposta, quella degli ‘Spurs’. Ad aspettarlo, in quel caso, ci sarebbe l’ex storico bianconero Antonio Conte, che anche adesso segue obiettivi comuni ai bianconeri.

Come sappiamo, inoltre, Conte è stato pure accostato alla panchina della Juventus anche se adesso sembra molto saldo su quella del Tottenham e difficilmente lo vedremmo andare via salvo scossoni improvvisi sul mercato e, più in generale, sulla situazione riguardante Allegri, ad oggi ancora confermato e voluto dal presidente Andrea Agnelli. Non ci resta che attende gli sviluppi della trattativa.