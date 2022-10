Juventus, Allegri non ne può più fare a meno: ‘ritorno’ scacciacrisi

Juventus, adesso Allegri avrebbe un eventuale soluzione per ritornare a vincere. Ci sono già gli interpreti pronti: tutti i dettagli.

Juventus, Allegri avrebbe trovato l’eventuale soluzione per la “crisi”. Il mister toscano potrebbe ritornare ad un modulo molto importante nella storia degli ultimi dieci anni bianconeri. Il famosissimo 3-5-2.

Stando infatti ad Agresti, Allegri nel derby della Mole previsto per domani alle ore 18.00 potrebbe ritornare al vecchio modulo della Juventus, quello più efficace nei periodi di Antonio Conte allenatore. Con l’assenza del Fideo fuori per venti giorni, adesso, Allegri avrebbe la soluzione per permettere il sempre fondamentale apporto di Milik, giocatore ormai imprescindibile dal suo arrivo.

Juventus, Allegri prova il 3-5-2 in vista del derby | Rivoluzione offensiva

Come detto poc’anzi, Milik il vero imprescindibile di questa squadra. Il titolare inamovibile in questo momento, anche più dello stesso Dusan Vlahovic che nelle ultime uscite è apparso decisamente non in buona forma. Domani i bianconeri non avranno nessun altro desiderio che uscire da questa, presunta, crisi e tornare alla vittoria nonostante la difficoltà e l’importanza di un match che non è definibile come altri.

Il derby rappresenta molto per la città di Torino e i granata non giocheranno, di certo, in difesa. Proveranno anche loro a sfruttare il momento no dei bianconeri cercando la vittoria ma Allegri ha pronta la “soluzione” alla crisi con un modulo che nella recente storia dei bianconeri è stato molto efficace. Vedremo cosa succederà domani in attesa di capire chi saranno i titolari sul campo.